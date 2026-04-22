Росія атакувала залізницю на Запоріжжі: загинув помічник машиніста

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Під час удару на колії стояв поїзд з електровозом
фото: Олексій Кулеба

Ворог вдарив по сортувальному парку на станції Запоріжжя-Ліве

Уночі 22 квітня російський безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Смертельно травмовано помічника машиніста. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Машиніста госпіталізовано до лікарні», – зазначив він.

За словами міністра, під ударом Росії була і портова інфраструктура Одеси. Внаслідок влучань дронів виникли пожежі.

«Без постраждалих. Пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів», – написав урядовець.

Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув, ще одна людина отримала поранення.

До слова, уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих.

