Житомир: в аварії загинув прокурор Чорноус

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Житомир: в аварії загинув прокурор Чорноус
Місце смертельної ДТП
фото: поліція Житомирщини

Унаслідок отриманих травм прокурор помер у лікарні

На вул. Чуднівській в Житомирі трапилося смертельне ДТП 18 вересня. Водій автомобіля Volkswagen CC на пішохідному переході збив прокурора Чуднівської окружної прокуратури Руслана Чорноуса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

Унаслідок отриманих травм прокурор помер у лікарні, попри намагання лікарів врятувати його життя. У 2019 році він розпочав роботу в органах прокуратури на посаді прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури, далі  – Чуднівської окружної прокуратури.
 
«Усі пам’ятають його, як професійного фахівця, завжди готового прийти на допомогу. У колективі його поважали за людяність та відданість справі. Колектив працівників Житомирської обласної прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті та схиляємо голови в глибокій скорботі», – йдеться у повідомленні.

До слова, 19 вересня у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, від сильного удару автомобіль Toyota влетів у металевий відбійник. Унаслідок зіткнення 28-річний водій Toyota загинув на місці.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Теги: Житомир ДТП

