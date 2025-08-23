У Нью-Йорку автобус з туристами злетів з дороги: є жертви

Серед загиблих внаслідок аварії є дитина

Внаслідок аварії автобуса в Нью-Йорку загинуло щонайменше п'ятеро людей. Автобус перевозив 52 людей з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка, коли втратив керування та з'їхав у кювет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АВС.



За даними правоохоронних органів, внаслідок аварії на півночі штату Нью-Йорк за участю туристичного автобуса з понад 50 людьми, які поверталися з поїздки до Ніагарського водоспаду, загинуло кілька людей, зокрема, щонайменше одна дитина, а пасажири опинилися в пастці під уламками.

Точна кількість смертей не була одразу доступна. Лікарні регіону заявили, що вони обстежили або пролікували понад 40 людей з травмами від черепно-мозкових травм до переломів рук і ніг.

Автобус втратив керування на міжштатній автомагістралі та з'їхав на розділювальну смугу, а потім опинився в кюветі. Більшість людей не були пристебнуті ременями безпеки. Людей усередині викинуло, коли вікна розбилися.

Туристи були переважно індійського, китайського та філіппінського походження, і чиновники намагалися доставити на місце події перекладачів.

Нагадаємо, на автостраді поблизу з'їзду Словенська Коніца, у напрямку Любляни, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб.

Спочатку поліція Цельє повідомила про чотирьох загиблих, але пізніше Головне поліцейське управління уточнило, що п'ята особа, яка брала участь в аварії, також померла. Усі загиблі є іноземними громадянами.

До слова, у центрально-західному штаті Мату-Гросу Бразилії сталася масштабна дорожньо-транспортна аварія: пасажирський автобус зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою, яка перевозила бавовняне насіння.

За даними федеральної дорожньої поліції, загинуло щонайменше 11 людей. Ще 45 пасажирів отримали поранення – 11 з них перебувають у критичному стані, 26 – у стані середньої тяжкості, ще вісім відбулися незначними травмами.