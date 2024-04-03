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Глава Татарстану запропонував підприємствам самотужки захищатися від дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Татарстану запропонував підприємствам самотужки захищатися від дронів
Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
фото з відкритих джерел

Очільник Татарстану визнав, російське ППО не здатне захистити Росію

Голова російського регіону Татарстан Рустам Мініханов прокоментував атаку безпілотників на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську. Він закликав керівників підприємств не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно. Про це повідомляє Idel.Реалії.

«Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто», – сказав Мініханов. Які саме завдання вирішує ППО, він не пояснив.

Мініханов також заявив, що атака на «Алабугу Політех» в Єлабузі і нафтопереробний завод Танеко в Нижньокамську «показали найбільш чутливі ділянки в Татарстані».

Очільник регіону закликав екстрені служби завжди бути готовим до надзвичайних ситуацій. При цьому він не сказав, як саме керівники підприємств і муніципалітетів мають захищатись від атак.

«Всевишній дав нам шанс... прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе», – зазначив Мініханов.

Йдеться про перший за час повномасштабної війни Росії в Україні удар безпілотників по території Татарстану, що стався 2 квітня. Від українсько-російського кордону до цього регіону – понад тисячу кілометрів.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання «шахедів». У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

До слова, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Раніше Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки. Натомість президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН.

Читайте також: Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Теги: війна росія безпілотник системи ППО

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