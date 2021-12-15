Були скандали. Богдан розкрив секрети промов Зеленського (відео)

Богдан: «Звичайно, мене вигнали. Я його змушував готуватися до кожного дзвінка»

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Офісу президента Андрія Богдана з посади, бо той примушував його готуватися до публічних виступів. Про це Богдан розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Звичайно, мене вигнали. Я його змушував готуватися до кожного дзвінка, до міжнародної зустрічі, сидіти, ці нудні папірці читати», – наголосив Богдан.

Журналіст уточнив, чи хотів цього президент.

«Ніколи не хотів. Зі скандалами, так. Щоразу – скандал. Матюкався на виродків усіляких. А як ти керуватимеш цим? Вони іншої мови не розуміють», – заявив ексглава ОПУ.

Богдан сказав, що президентові пропонував вислуховувати думки трьох людей.

«Має бути твій заступник, профільний міністр і експерт, експертне середовище, фахівець, якого не контролює держава. Коли ти почуєш трьох, не молотимеш херні. А це психологічно різні люди, вони між собою конфліктують», – наголосив він.

Також колишній голова Офісу президента вважає, що головною помилкою Володимира Зеленського на посаді президента України стало створення «комфортного світу» не для суспільства, а для себе.

«Головна його помилка? Створення комфортного світу для себе, а не для інших», – зазначив Богдан.

За словами ексчиновника, «з погляду життєрозвитку держави» у країні сталася трагедія.

«Ми не розвиваємося, ми стагнуємо, падаємо, ми розкладаємося, ми гниємо і навколо щури. Ми – як паперові долари», – пояснив Богдан.

Говорячи у цьому контексті про особистість самого Зеленського, Богдан зазначив, що «нехай він сам оцінює, де він, що він».

Також Богдан повідомив, що президент Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

До слова, колишній глава Офісу президента заявив, що актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий добився призначення свого «товариша по чарці» Андрій Вітренка на посаду першого заступника міністра освіти і науки.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова.

На днях Богдан знову потролив Зеленського та його команду.

Раніше Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському.

Також ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан.