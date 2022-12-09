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Погода в Україні: прогноз на найближчі дні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Погода в Україні: прогноз на найближчі дні
Окрім плюсової температури, очікуються дощі та сильний вітер
фото з відкритих джерел

Температура повітря підійметься до +12 градусів

10-12 грудня в Україні очікується потепління. Зимова погода зміниться на справжню весну, адже температура повітря підійметься до +12 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«У більшості областей України температура повітря стрибне до весняних позначок: +4...+12 градусів. Волога погода та сильний вітер будуть дражнити зимове потепління», – розповіла пані Наталка.

При цьому погода буде мокрою. Синоптикиня обіцяє дощі, а подекуди – мокрий сніг з дощем. Крім того, будуть доволі сильні пориви вітру.

Раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні 9 грудня

Напередодні синоптики розповіли, яким буде грудень 2022. Місячна кількість опадів у грудні очікується 34-78 мм. До того ж очікується сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.

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Теги: прогноз погоди

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