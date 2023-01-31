ЗМІ оприлюднили імена понад ста загиблих в Україні російських морпіхів

Найбільші втрати російські морпіхи 810-ї бригади Чорноморського флоту Росії зазнали у Маріуполі

Журналістам видання Крим.Реалії вдалося встановити імена понад ста загиблих в Україні російських військових. Йдеться про 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

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«Найбільші втрати російські морпіхи 810-ї бригади Чорноморського флоту Росії зазнали у Маріуполі. Звідти - найбільша кількість некрологів, які вдалося знайти журналістам Крим.Реалії. Найрезонанснішим у російських соцмережах стало відео загибелі кулеметника 382-го батальйону – теж у Маріуполі», – сказано у матеріалі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у період бойових дій з лютого по березень лише у Маріуполі втрати РФ становили близько 300 осіб.

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«І, відповідно, це змусило керівництво 810-ї бригади і взагалі військове керівництво РФ, вивести підрозділи 810-ї бригади якраз для поповнення на кримський півострів», – цитує Крим.Реалії представника української розвідки Вадима Скибіцького.

Також, стверджується, 810-та бригада ЧФ РФ зазнала втрат у боях під Вугледаром, проте встановити кількість загиблих не вдається. За словами військовополоненого лейтенанта бригади Іллі Юна, у бою біля села Павлівка Донецької області з його підрозділу загинуло дев'ятеро людей.

З повним списком некрологів про загиблих морпіхів 810-ї бригади ЧФ РФ можна ознайомитись за посиланням.

Раніше на основі відкритих джерел BBC вдалося встановити імена 92 російських військових, які загинули під час обстрілу ПТУ у Макіївці на Донеччині.