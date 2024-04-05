Генштаб повідомив, скільки строковиків буде звільнено у запас

Усього підлягають звільненню близько 7 тис. осіб

До кінця весни близько 7 тис. українських військових строкової служби буде звільнено у запас. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Відповідно до указу президента України №149 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби» протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби.

«Усього у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. 1 квітня про початок демобілізації

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію військових строкової служби.

Перед тим, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».