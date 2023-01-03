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Знесли одним ударом: Гайдай оприлюднив відео підриву складу БК у Сватовому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знесли одним ударом: Гайдай оприлюднив відео підриву складу БК у Сватовому
Будівля, у якій росіяни розмістилися, була фактично знесена одним скинутим з дрона снарядом
фото скріншот відео

Під час вибухів на території складу перебували загарбники

Спецпідрозділ 92-ї бригади ЗСУ ударили по скупченню військ і техніки противника у Сватовому. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив відео моменту удару по ангару зі зброєю російських військ.

Під час вибухів на території складу перебували загарбники.

Будівля, у якій росіяни розмістилися, була фактично знесена одним скинутим з дрона снарядом і подальшою детонацією боєкомплекту.

Про вибухи на складі окупантів у Сватовому стало відомо днем раніше. Повідомлялося, що за підвозом російської зброї ЗСУ відстежували протягом тижня.

Як зазначив, після «святкових салютів» значно постраждала логістика ворога на цій ділянці фронту.

Як повідомлялося, у Сватовому на окупованій Луганщині стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів. 

Нагадаємо раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.  Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Теги: вибух Сергій Гайдай відео росіяни ЗСУ

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