Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знеструмлено вісім шахт на Дніпропетровщині: ДТЕК повідомив про стан гірників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Знеструмлено вісім шахт на Дніпропетровщині: ДТЕК повідомив про стан гірників
Під час атаки під землею перебувало 2 595 працівників
фото: Уніан (ілюстративне)

Усіх гірників після підняття на поверхню обстежують медики

Через обстріл знеструмлено вісім шахт ДТЕК. Наразі триває евакуація шахтарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Під час атаки під землею перебувало 2 595 працівників. Усіх гірників після підняття на поверхню обстежують медики. Наразі скарг на самопочуття чи погіршення здоров'я немає.

Ніхто з працівників не постраждав.

Нагадаємо, унаслідок атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.

До слова, у середу, 5 листопада, російська терористична армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.

Раніше на Донеччині російська авіація завдала удару по Слов’янській теплоелектростанції, внаслідок чого загинули двоє енергетиків – Сергій Дяченко та Михайло Григор’єв. Ще п’ятеро працівників дістали поранення.

Теги: шахта ДТЕК Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання
Удар по столиці. ДТЕК повідомив, коли у киян зʼявиться світло
10 жовтня, 07:42
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)
15 жовтня, 09:41
ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців
ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України Новини компаній
20 жовтня, 18:55
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе та гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
28 жовтня, 12:52
Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах
Масована атака на Одещину: є поранений, пошкоджено енергетичний об’єкт
29 жовтня, 08:49
Керівник регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини отримав підозру
Центральна ВЛК анульовує на Дніпропетровщині фіктивні висновки про непридатність до служби
29 жовтня, 15:52
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
30 жовтня, 21:11
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Вчора, 21:45

Події в Україні

Знеструмлено вісім шахт на Дніпропетровщині: ДТЕК повідомив про стан гірників
Знеструмлено вісім шахт на Дніпропетровщині: ДТЕК повідомив про стан гірників
В Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція, є постраждалі (фото)
В Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція, є постраждалі (фото)
У Кам’янському з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка
У Кам’янському з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка
Удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині: під землею опинилися 2595 гірників
Удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині: під землею опинилися 2595 гірників
Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва (фото)
Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва (фото)
Росіяни окупували село Павлівка на Запоріжжі – DeepState
Росіяни окупували село Павлівка на Запоріжжі – DeepState

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua