Знеструмлено вісім шахт на Дніпропетровщині: ДТЕК повідомив про стан гірників

Під час атаки під землею перебувало 2 595 працівників

Усіх гірників після підняття на поверхню обстежують медики

Через обстріл знеструмлено вісім шахт ДТЕК. Наразі триває евакуація шахтарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Під час атаки під землею перебувало 2 595 працівників. Усіх гірників після підняття на поверхню обстежують медики. Наразі скарг на самопочуття чи погіршення здоров'я немає.

Ніхто з працівників не постраждав.

Нагадаємо, унаслідок атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.

До слова, у середу, 5 листопада, російська терористична армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.

Раніше на Донеччині російська авіація завдала удару по Слов’янській теплоелектростанції, внаслідок чого загинули двоє енергетиків – Сергій Дяченко та Михайло Григор’єв. Ще п’ятеро працівників дістали поранення.