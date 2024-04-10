Америка передала для ЗСУ безпілотники, які виявилися «безпорадними» на полі бою – WSJ

Генеральний директор Skydio Адам Брай визнав, що його безпілотники виявились марними у бойових умовах

Дрони іноді не могли злітати, виконати певну місію або повернутися

Американська компанія Skydio виділила для ЗСУ сотні найкращих безпілотників, щоб допомогти боротися з росіянами на лінії фронту. Проте у роботі БпЛА себе продемонстрували погано. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як стало відомо, безпілотники збивалися з курсу, а солдати швидко їх втрачали через російську радіоелектронну боротьбу.

За інформацією видання, більшість малих дронів, розроблених американськими стартапами, не впоралися із задачами у бойових умовах. Це погана новина і для Пентагону, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотників.

Безпілотники зі США дорогі, несправні і їх важко ремонтувати, кажуть керівники компаній-виробників, українські військові на передовій, українські урядовці та колишні американські військові чиновники. Не маючи рішень на Заході, Україна звернулася до більш дешевої китайської продукції, щоб поповнити арсенал безпілотників.

Генеральний директор Skydio Адам Брай визнав, що його безпілотники виявились марними.

Видання з посиланням на українську владу зазначає, що американські безпілотники є крихкими і нездатними подолати російські технології глушіння і відключення GPS. Іноді вони не могли злітати, виконати місію або повернутися. Американські безпілотники часто не можуть літати на заявлені відстані або нести значне навантаження.

Керівники американських компаній-виробників безпілотників заявили, що для них стало сюрпризом розгортання радіоелектронної війни в Україні.

Проте ЗСУ знайшли способи отримати велику кількість безпілотників, а також запчастини до них з Китаю. Військові використовують готові китайські безпілотники, переважно компанії SZ DJI Technology.

Крім того, як пише WSJ, Україна розвинула свою індустрію безпілотників з використанням компонентів з Китаю. Українські заводи випускають сотні тисяч невеликих дешевих дронів, які можуть нести вибухівку. Також запущено виробництво більших безпілотників, які можуть завдавати ударів вглиб території РФ і вражати російські кораблі у Чорному морі.

Нагадаємо, в українських системах протиповітряної оборони почали закінчуватися ракети для відбиття російських атак через відсутність допомоги Україні від США. Деякі російські винищувачі можуть літати набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності, а не 25-мильними планерними бомбами.

До слова, раніше Російська Федерація закуповувала іранські безпілотники Shahed, витрачаючи значно менше коштів, ніж припускали експерти.

Як повідомлялося, російські окупанти запускають «Шахеди» з моря, аби приглушити звук їхнього наближення до житлових кварталів міст.