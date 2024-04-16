Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 (відео)
Воїни ліквідували ворожу техніку під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку
фото ілюстративне

За допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи «Медоїд» уразили ціль.

Українські спецпризначенці знищили російський сучасний танк Т-90 під час розвідки на Донецькому напрямку за допомогою безпілотника, знерухомивши танк та поранивши його командира і навідника. Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО).

Як зазначається, під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку, оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили ворожий танк Т-90, який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.

За допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи «Медоїд» уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир і навідник отримали поранення.

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.

Теги: війна ЗСУ танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликав союзників не допустити російський терор та захистити Україну так, як вони захищали Ізраїль
«Дві найважливіші теми зараз». Зеленський провів Ставку
Вчора, 19:03
Азартна комісія наголосила, що оплату коштів необхідно провести протягом трьох місяців
Комісія з регулювання азартних ігор карає ЗМІ драконівськими штрафами: нова жертва
10 квiтня, 11:59
До кінця року Росія може налагодити виробництво до 87 одиниць в день
Скільки «Шахедів» у день виробляє Росія? Видання Welt попередило про небезпеку
8 квiтня, 20:15
Перед керівництвом країни постала серйозна проблема з живою силою на полі бою
Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP
6 квiтня, 19:49
Раніше повідомлялося, що Росії знадобиться від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни
Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США
4 квiтня, 15:24
Росія скорочує постачання дизельного палива морем
Bloomberg: Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ
1 квiтня, 18:28
Окупанти намагаються просуватися до Часового Яру: аналіз ISW
Окупанти намагаються просуватися до Часового Яру: аналіз ISW
28 березня, 04:25
21 березня Росія здійснила перший за понад місяць масштабний удар по Україні
Британська розвідка припустила, доки Росія обстрілюватиме України
22 березня, 12:35
«Оберіг» – це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів
Міноборони повідомило, навіщо потрібен реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг»
18 березня, 17:27

Події в Україні

ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 (відео)
ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 (відео)
Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників
Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки – Генштаб
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки – Генштаб
Російські війська просунулися під Авдіївкою – ISW
Російські війська просунулися під Авдіївкою – ISW
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
Був проєктним менеджером у фонді Притули: на фронті загинув Павло Петриченко
Був проєктним менеджером у фонді Притули: на фронті загинув Павло Петриченко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
27K
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
21K
Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»
21K
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
12K
На ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців: дослідження
11K
Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua