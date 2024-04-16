ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 (відео)

Воїни ліквідували ворожу техніку під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку

За допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи «Медоїд» уразили ціль.

Українські спецпризначенці знищили російський сучасний танк Т-90 під час розвідки на Донецькому напрямку за допомогою безпілотника, знерухомивши танк та поранивши його командира і навідника. Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО).

Як зазначається, під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку, оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили ворожий танк Т-90, який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.

За допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи «Медоїд» уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир і навідник отримали поранення.

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.