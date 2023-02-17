Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знову атаковано Харків

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Знову атаковано Харків
фото ілюстративне

Наразі знов лунає сирена повітряної тривоги, тож мешканці мають зберігати пильність

Кілька вибухів пролунало у Харкові ввечері, 16 лютого. За даними місцевих пабліків, працівники ДСНС вже працюють на місці ударів.

«За попередньою інформацією, по  Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше в  ефірі телемарафону «Єдині новини» він розповів про те, що у четвер протягом дня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення, один чоловік загинув. Також у результаті обстрілу було пошкоджено будівлю одного з підприємств та 4 приватних будинки. 

Доповнення (00:25): за попередньою інформацією, під ударом опинився Основ‘янський район міста Харків.

Як відомо, Харків регулярно стає мішенню для російських повітряних атак.

 

Теги: тривога обстріл Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків’янка потрапила до трійки переможців престижного арт-конкурсу в Британії
Харків’янка потрапила до трійки переможців престижного арт-конкурсу в Британії
6 лютого, 04:06
Голова Харківського окружного адмінсуду отримала п'ять років тюрми
Голова Харківського окружного адмінсуду отримала п'ять років тюрми
31 сiчня, 19:54
Рятувальники розбирають завали будинку, в який влучила російська ракета
Нічна атака на Харків: рятувальники показали наслідки ракетного удару (фото)
30 сiчня, 07:42
Ігор Абрамович
З першого дня війни допомагає місту – мер Харкова про Абрамовича
6 лютого, 16:03
Росія вдарила двома ракетами по Чернігівщині
Окупанти вдарили ракетами по Чернігівщині: двоє людей загинули
8 лютого, 22:58
Жертв чи постраждалих – немає
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині: Козицький повідомив нові деталі
Вчора, 09:42

Події в Україні

Нова хвиля вибухів у Херсоні
Нова хвиля вибухів у Херсоні
Знову атаковано Харків
Знову атаковано Харків
Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони
Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони
Повернення оборонців «Азовсталі», резолюція Європарламенту. Головне за 16 лютого
Повернення оборонців «Азовсталі», резолюція Європарламенту. Головне за 16 лютого
Новий наступ РФ розпочався, він триває на кількох напрямках – Зеленський
Новий наступ РФ розпочався, він триває на кількох напрямках – Зеленський
Франція відправила в Україну перші легкі танки
Франція відправила в Україну перші легкі танки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
59K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту