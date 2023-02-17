Знову атаковано Харків

Наразі знов лунає сирена повітряної тривоги, тож мешканці мають зберігати пильність

Кілька вибухів пролунало у Харкові ввечері, 16 лютого. За даними місцевих пабліків, працівники ДСНС вже працюють на місці ударів.

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«За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше в ефірі телемарафону «Єдині новини» він розповів про те, що у четвер протягом дня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення, один чоловік загинув. Також у результаті обстрілу було пошкоджено будівлю одного з підприємств та 4 приватних будинки.

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Доповнення (00:25): за попередньою інформацією, під ударом опинився Основ‘янський район міста Харків.

Як відомо, Харків регулярно стає мішенню для російських повітряних атак.