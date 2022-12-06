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У РФ достатньо літаків. ЗСУ попередили про нові ракетні удари по Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
У РФ достатньо літаків. ЗСУ попередили про нові ракетні удари по Україні
У Росії все ще залишається достатньо літаків для обстрілів України
фото ілюстративне

Незважаючи на вибухи на аеродромах 5 грудня у Росії, у країни-агресорки ще достатньо запасів аби атакувати Україну

У Росії все ще залишається достатньо літаків, тому нові ракетні удари по Україні цілком можливі. Про це повідомив речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у ворога є не тільки Ту-95, а й Ту-160.

«Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести, і їх досить-таки у РФ ще багато. Мовиться про десятки, тому говорити, що вони не зможуть завдавати ударів, теж не можна. Аеродром великий, збиток самому аеродрому, думаю, мінімальний. Але тривожний для них сигнал», – вказав Ігнат.

Окрім цього, речник Повітряних сил додав, що ймовірність ударів по українській території зберігається.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Теги: аеродром літак росія

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