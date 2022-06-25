Окупанти обстріляли Зеленодольськ

На щастя, без втрат

Близько 21 години 24 червня російські війська обстріляли місто Зеленодольськ на Криворіжжі. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На щастя, обійшлося без втрат.

Деталі встановлюються.

Також ворог протягом доби вів обстріл мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх видів реактивних систем залпового вогню (РЗСВ), ствольної артилерії, мінометів.

У районі населеного пункту Біла Криниця також зафіксовано застосування ворогом бойової авіації.

У Криворізькому районі під обстріл із РСЗВ потрапили Широківська та Гречаноподівська громади. Постраждалих немає.

На околиці села Шестерня частково зруйновано один із будинків.

Протягом дня також зазнала обстрілів орків Велика Кострома Зеленодольської громади. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач, жертв немає.

Нагадаємо, напередодні рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування.

Крім того, ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза.

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