У Норвегії чоловік постане перед судом, бо запустив дрон під час візиту Зеленського

На час візиту Зеленського в Осло було обмежено запуск літальних апаратів

Чоловік запустив дрон під час візиту Зеленського до Норвегії 13 грудня, через що постане перед судом. Про це пише Avisa Oslo.

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У звинуваченні, висунутому керівником поліції Осло, стверджується, що чоловік керував дроном DJI Mavic 2 о 13:20 того дня. Це порушує закон про авіацію, згідно з яким на час державного візиту обмежувався запуск літальних апаратів.

Чоловік був одним із двох людей, яких затримали за незаконні польоти безпілотників у цей день.

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Оператор дрона провів два дні під вартою в поліції норвезької столиці, але відмовився сплатити накладений на нього штраф у 10 тисяч норвезьких крон.

Через це звинувачений постане перед судом, де прокуратура вимагатиме стягнути з нього вже 12 тисяч норвезьких крон штрафу або присудити 20 днів ув’язнення, якщо штраф не буде сплачений і цього разу.

Як зазначає Avisa Oslo, під час візиту Зеленського, окрім двох заарештованих, був також видворений громадянин Португалії, який збирався запустити дрон у зоні обмеження польотів.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом для участі у другому саміті «Україна – Північна Європа».

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Як повідомлялося, уряд Норвегії 1 січня дозволив прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України.

До слова, Норвегія хоче відкрити для українців вакансію, на яку раніше було важко влаштуватися.