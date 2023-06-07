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Держдеп США звернувся з вимогами до російської влади

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США звернувся з вимогами до російської влади
Держдеп США закликав Росію негайно припинити незаконне й невиправдане вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Представник Держдепу США озвучив меседж до із вимогами до влади Росії

Вашингтон зберігає незмінну позицію у своїх вимогах до Російської Федерації, яка охоплює кілька чітких і однозначних закликів. Про це заявив на пресбрифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наш меседж до міністра закордонних справ Лаврова та будь-якого офіційного представника РФ є дуже чітким», - сказав представник Держдепу.

Таким чином, він відповів на запитання російського журналіста, чи вважає Вашингтон, що останні події, зокрема підрив Каховської ГЕС, можуть стати нагодою для телефонної розмови між держсекретарем Блінкеном та главою МЗС РФ Лавровим.

«Ви повинні вийти з України, ви повинні звільнити Пола Вілана й Евана Гершковича, ви повинні негайно вивести свої сили й припинити своє незаконне й невиправдане вторгнення в Україну», - сказав Пател російському журналісту.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але мають дані розвідки, що до цього причетна Росія. 

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Теги: Вашингтон Україна росія

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