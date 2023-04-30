Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці

Росіяни завдали авіаудару по центру Авдіївки. Інформація про постраждалих уточнюється

Сьогодні, 30 квітня, об 11:00 росіяни поцілили у центр Авдіївки, потрапили у будинок. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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«Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає», – заявив Віталій Барабаш.

Також голова Авдіївської ВА повідомив, що зранку окупанти кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з «Градів», двічі вдарили танками. У ніч проти 30 квітня Авдіївка також потрапила під обстріл: армія РФ один раз обстріляла стару частину міста.

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Віталій Барабаш заявив, що в Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини. Серед них є хлопчик 12-ти років: його шукають. За словами голови Авдіївської ВА, жителі забезпечені їжею.

Нагадаємо, що російські військові вночі 30 квітня вкотре обстріляли Нікополь з артилерії. У місті пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди, мікроавтобус та легковий автомобіль. Також постраждала лінія електропередач. Постраждалих немає.

Також у ніч проти неділі 30 квітня на Херсонщині пролунали потужні вибухи. За словами очевидців, ворог, ймовірно, обстріляв Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Також зафіксовано обстріли з тимчасово окупованої Голої Пристані.

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.