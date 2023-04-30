Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці
Загарбники декілька разів за день атакували Авдіївку
фото: apostrophe.ua

Росіяни завдали авіаудару по центру Авдіївки. Інформація про постраждалих уточнюється

Сьогодні, 30 квітня, об 11:00 росіяни поцілили у центр Авдіївки, потрапили у будинок. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає», – заявив Віталій Барабаш.

Також голова Авдіївської ВА повідомив, що зранку окупанти кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з «Градів», двічі вдарили танками. У ніч проти 30 квітня Авдіївка також потрапила під обстріл: армія РФ один раз обстріляла стару частину міста.

Віталій Барабаш заявив, що в Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини. Серед них є хлопчик 12-ти років: його шукають. За словами голови Авдіївської ВА, жителі забезпечені їжею.

Нагадаємо, що російські військові вночі 30 квітня вкотре обстріляли Нікополь з артилерії. У місті пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди, мікроавтобус та легковий автомобіль. Також постраждала лінія електропередач. Постраждалих немає.

Також у ніч проти неділі 30 квітня на Херсонщині пролунали потужні вибухи. За словами очевидців, ворог, ймовірно, обстріляв Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Також зафіксовано обстріли з тимчасово окупованої Голої Пристані. 

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Теги: окупанти армія обстріл військові Авдіївка ворог росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти проводять заміну гауляйтерів у Запорізькій області
Окупанти проводять заміну гауляйтерів у Запорізькій області – Федоров
7 квiтня, 22:14
Російські окупанти тероризують мешканців захоплених населених пунктів
Після «бавовни» на Луганщині окупанти посилили контррозвідувальний режим
1 квiтня, 06:48
Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян та виступає проти втручання в діяльність українських портів
Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися
17 квiтня, 16:41
Бійці беруть участь в операціях під прикриттям, а їхню діяльність не контролює парламент
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні
12 квiтня, 08:42
Україна закликає покарати російських військових злочинців
Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
12 квiтня, 13:10
За газ, за воду, за війну: росіяни отримали нові оригінальні платіжки за ЖКГ (фото)
За газ, за воду, за війну: росіяни отримали нові оригінальні платіжки за ЖКГ (фото)
16 квiтня, 20:49
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили росіян
ЗСУ знищили район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів – Генштаб
15 квiтня, 18:38
ЗСУ продовжують нищити окупатнів
Українська армія ювелірно підірвала склад протитанкових мін окупантів
24 квiтня, 14:52
Існування контрольно-пропускних пунктів підкреслює, що РФ не вважає жителів окупованої України своїми громадянами
ISW пояснив, навіщо Росії контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями
21 квiтня, 05:55

Події в Україні

Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці
Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці
ЗСУ розповіли, що підрив нафтобази у Севастополі – це підготовка до наступу
ЗСУ розповіли, що підрив нафтобази у Севастополі – це підготовка до наступу
Дві парафії на Вінничині заявили про перехід до ПЦУ за рішенням громади
Дві парафії на Вінничині заявили про перехід до ПЦУ за рішенням громади
На Луганщині росіяни змусили працівників патрулювати небо у пошуках БПЛА
На Луганщині росіяни змусили працівників патрулювати небо у пошуках БПЛА
Влада пропонувала відправити Павла Лебедя у відставку – священник УПЦ(МП)
Влада пропонувала відправити Павла Лебедя у відставку – священник УПЦ(МП)
Скільки відсотків Донеччини під контролем України. Нові дані від ОВА
Скільки відсотків Донеччини під контролем України. Нові дані від ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду
7597
Після вибухів у Севастополі на Кримському мосту – затори
6652
Чи існує Бог і хто створив Всесвіт? Інтерв’ю зі штучним інтелектом ChatGPT
4439
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4293
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
3502
Вагнерівець, тікаючи від ЗСУ, загубив штани та спіднє: кумедне відео

Новини

Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW
Сьогодні, 08:23
Окупанти за добу здійснили 58 атак в гарячих точках Донеччини – Генштаб
Сьогодні, 07:36
На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі
Сьогодні, 03:34
На Херсонщині пролунали потужні вибухи – соцмережі
Сьогодні, 03:02
У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок
Сьогодні, 01:59
У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту