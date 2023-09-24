Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили, як просувається контрнаступ біля Роботиного

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, як просувається контрнаступ біля Роботиного
У деякі дні Сили оборони просуваються на 300-400 метрів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через насичену ворожу оборону українські бійці не можуть стрімко просуватися

У районі Роботиного ЗСУ продовжують наступальну операцію. Швидко наші бійці там не просуваються, але певний рух вперед є. Про це в ефірі телемарафону сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що рух вперед є, однак через насичену ворожу оборону він доволі важкий. ЗСУ просуваються «від лісопосадки до лісопосадки».

«Інколи на добу виходить 50-100 м. Інколи 300-400 метрів, але наші хлопці рухаються вперед. Важко. Ворог не дається просто так, хоча і зазнає важких втрат, особливо у техніці», – розповів Штупун.

Як наголошує Штупун, у ворога досить глибокоешелонована оборона. Так, умовно три якихось лінії, але в кожній так званій лінії ще є велика кількість траншей, протитанкових ровів, мінних загороджень.

«Тобто ми можемо подолати певний рів, але за ним ще стоять міни або бетонні так звані оці «зуби Суровікіна»... «Зуби дракона», які деякі називають «лінією Суровікіна»... Оборона є, ворог діє такими невеликими групами, вони закопуються і дуже важко дається кожна лісопосадка, кожна висота, кожні 100 метрів просування вперед», – пояснив полковник.

Нагадаємо, 28 серпня ЗСУ звільнили Роботине на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Зазначимо, генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака. 

Теги: війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сикхи, що намагаються допомагати Україні, свою мотивацію багато в чому пояснювали через призму своєї релігії, де байдужість до зла є злом
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
17 вересня, 18:58
Щодня лікарі виїжджають на стабілізаційні пункти – місця, куди бойові медики доставляють з передової поранених бійців
Як доводиться працювати на «нулі»: шокуючі розповіді медиків (фото)
5 вересня, 05:21
Микола мужньо боронив Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Миколу Ткачука
31 серпня, 09:00
ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському напрямку
Окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ: британська розвідка оцінила ризики
2 вересня, 10:07
ЗСУ просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового
ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW
6 вересня, 05:02
Кім Чен Ин їде до Путіна, Росія планує масову мобілізацію. Головне за 11 вересня
Кім Чен Ин їде до Путіна, Росія планує масову мобілізацію. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
За словами Пашиняна, ситуація на кордонах Вірменії відносно стабільна, видимих ​​і істотних змін немає
Пашинян: Вірменія не починатиме військові дії з Азербайджаном у Карабасі
19 вересня, 17:08
Сімонова довела, що справжніми українцями не народжуються, а стають
Зреклася громадянства Росії й стала на захист України. Згадаймо Ольгу Сімонову
16 вересня, 09:00
Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США замінить Чарльз Браун
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Вчора, 11:02

Події в Україні

Тарнавський розповів про втрати окупантів на Таврійському напрямку
Тарнавський розповів про втрати окупантів на Таврійському напрямку
ЗСУ повідомили, як просувається контрнаступ біля Роботиного
ЗСУ повідомили, як просувається контрнаступ біля Роботиного
В окупованих Бердянську і Токмаку пролунали вибухи
В окупованих Бердянську і Токмаку пролунали вибухи
Бійці полку «Азов» вшанували полеглих побратимів (фото)
Бійці полку «Азов» вшанували полеглих побратимів (фото)
Окупанти обстріляли Донеччину
Окупанти обстріляли Донеччину
Україну сколихнув землетрус
Україну сколихнув землетрус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
6026
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
5978
Україну сколихнув землетрус
5226
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
4883
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
4609
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ

Новини

Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту