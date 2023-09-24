ЗСУ повідомили, як просувається контрнаступ біля Роботиного

Через насичену ворожу оборону українські бійці не можуть стрімко просуватися

У районі Роботиного ЗСУ продовжують наступальну операцію. Швидко наші бійці там не просуваються, але певний рух вперед є. Про це в ефірі телемарафону сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Він зазначив, що рух вперед є, однак через насичену ворожу оборону він доволі важкий. ЗСУ просуваються «від лісопосадки до лісопосадки».

«Інколи на добу виходить 50-100 м. Інколи 300-400 метрів, але наші хлопці рухаються вперед. Важко. Ворог не дається просто так, хоча і зазнає важких втрат, особливо у техніці», – розповів Штупун.

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Як наголошує Штупун, у ворога досить глибокоешелонована оборона. Так, умовно три якихось лінії, але в кожній так званій лінії ще є велика кількість траншей, протитанкових ровів, мінних загороджень.

«Тобто ми можемо подолати певний рів, але за ним ще стоять міни або бетонні так звані оці «зуби Суровікіна»... «Зуби дракона», які деякі називають «лінією Суровікіна»... Оборона є, ворог діє такими невеликими групами, вони закопуються і дуже важко дається кожна лісопосадка, кожна висота, кожні 100 метрів просування вперед», – пояснив полковник.

Нагадаємо, 28 серпня ЗСУ звільнили Роботине на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Зазначимо, генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака.