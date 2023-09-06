ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW
Українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень
Українські війська продовжують наступ на захід Запорізької області. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри від 5 вересня показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного, вказуючи на те, що ЗСУ просунулися в район поблизу населеного пункту, про контроль якого заявляли російські війська.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового (приблизно 10 км на схід від Роботиного). Дані геолокації українських сил на північний захід від Вербового свідчать про те, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень. Українські військові також підтвердили, що ЗСУ досягли успіху на напрямках Роботине-Новопрокопівка, південніше Оріхова.
Українські війська 5 вересня вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей, а також на західній частині Запорізької області, додали в Інституті вивчення війни.
Зазначимо, що контрнаступальні операції українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, дозволили скувати частини сьомої гвардійської гірничо-десантної дивізії та не допустити їх перекидання на критичні ділянки фронту у Запорізькій області.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу визнав, що українські захисники завдають жару російським загарбникам на Запорізькому напрямку. Шойгу запевнив присутніх, що контрнаступ ЗСУ нібито не досягнув успіхів на жодній з ділянок фронту. Щоправда визнав, про Запорізький напрямок виявився напруженим.
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