Кім Чен Ин їде до Путіна, Росія планує масову мобілізацію. Головне за 11 вересня

Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним

Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч із Путіним, Німеччина збудує вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні, Росія планує масову мобілізацію. «Главком» зібрав у добірку новини 11 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч із Путіним

Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що зустріч із Путіним відбудеться післязавтра.

Планується, що очільники держав обговорять постачання військових озброєнь. Також Кім Чен Ин візьме участь в Східному економічному форумі.

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«Вишки Бойка» у Чорному морі повернулися під контроль України

Україна повернула під контроль т.зв. вишки Бойка. Зазначається, що унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі

Німеччина збудує вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні

Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро та планує будувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні. Німеччина будуватиме вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні відчуження.

Міністерка Німеччини висловила переконання, що влітку було менше атак Росії на інфраструктуру України, тому що РФ зберігає ракети на зиму – «ту пору, коли буде більш болісно».

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Також президент Володимир Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок потреби українських Сил оборони, зокрема в ППО, зміцненні артилерії й далекобійних ракетах, а також євроінтеграційні питання.

Росія планує масову мобілізацію

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тис. осіб.

Планується призвати також близько 40 тис. мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано як «загороджувальні загони» позаду російських військ.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

У Києві затримано «військового перевертня», який готував нові удари рашистів по ТЕЦ

Служба безпеки України затримала ще одного агента Федеральної служби безпеки у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

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Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ