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Росія будує багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія будує багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області
Російські війська мають серйозну лінію укріплень у Херсонській області
фото ілюстративне

Війська РФ замінували територію навколо Кринок, де зараз утримують позиції українські сили

Російська армія зводить багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська мають серйозну лінію укріплень у Херсонській області. За даними експертів, окупанти на Херсонщині тримають оборону в складних бліндажах, які зводили протягом кількох місяців.

Повідомляється, що війська РФ сильно замінували територію навколо Кринок, де зараз утримують позиції українські сили. Окупанти не розміщують свої сили на безпосередній лінії фронту на східному березі, намагаючись захистити живу силу від ударів української артилерії та безпілотників.

Зазначається, що російські сили в Херсонській області не створили суцільних видимих оборонних укріплень. Схоже, що вони збудували мережу окремих укріплень, що розташовані на відстані від лінії фронту.

На думку аналітиків, окремі зміцнення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише, якщо вони залишаться прихованими. Осінні та зимові погодні умови можуть виявити приховані позиції росіян.

Нагадаємо, Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, побоюючись, що Україна може завдавати ударів у відповідь по тилових районах.

Як повідомлялося раніше, у Росії на прикордонних з Україною ділянках невідомі активно знищують техніку будівельних батальйонів (стройбатів), що задіюється на зведення «укріплень» та загороджувальних конструкцій.

Теги: армія Херсонщина окупанти росія війна

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