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Донецьк: Місцеві шикуються в черги, аби отримати питну воду (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Донецьк: Місцеві шикуються в черги, аби отримати питну воду (відео)
Вода стала дефіцитом, а черги до водовозів – новою реальністю для місцевих
скріншот з відео

Окупований Донецьк переживає одну з найгостріших гуманітарних криз

В окупованому Донецьку дефіцит води. Згідно з рішенням так званої окупаційної влади, вода в житлові будинки подається лише раз на три дні. У мережі зʼявилося відео, як місцеві радіють, побачивши цистерну з питною водою. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначають місцеві, добова норма споживання залишилася на рівні 330 літрів на людину. При цьому офіційний графік подачі води – всього чотири години на день (з 17:00 до 21:00). Варто зазначити, що якість води, яка тече з кранів, жахливої якості. Люди скаржаться, що після прання одяг має неприємний запах, а після купання – шкіра подразнена.

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Більшість мешканців змушені купувати воду по 5 рублів за літр, що дорожче, ніж у Ростові. Проте і це не гарантує якості – вода з магазинів не завжди чиста, а та, що з крана, відверто небезпечна для здоров'я.

Для багатьох мешканців вода у цистернах стала єдиним джерелом виживання. У визначені години до точок розливу вишиковуються довжелезні черги. Люди приходять задовго до початку подачі, займаючи місця ще затемна.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запроваджено нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні. Водна криза на окупованій території вже критичного рівня, але ситуація лише погіршується.

Й на цьому тлі окупаційна влада імітує бурхливу діяльність під гучним гаслом «боротьби за воду». Замість реального ремонту інфраструктури та пошуку додаткових джерел води, гауляйтери займаються фіксацією цін на розливну воду, рахують ємності у дворах та переписують нормативи споживання.

До слова, Росія активізувала дезінформаційну кампанію, яка поширює неправдиві «свідчення» про нібито «звірства Збройних Сил України» на Донбасі. Наприклад, у фейкових новинах стверджується, що українські солдати «застрелили собаку в центрі міста» або «намагалися отруїти воду в колодязі».

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Теги: окупація вода Донеччина

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