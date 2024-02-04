Збиття літака МАУ: у Тегерані спецслужби розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів

Родин жертв авіатрощі вимагали зустрічі з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашиф

У Тегерані 3 лютого спецслужби розігнали мітинг, організований родичами загиблих пасажирів українського літака МАУ, який Іран збив 8 січня 2020 року двома зенітними ракетами. Про це пише «Голос Америки».

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Учасники акції звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого іранськими зенітними ракетами. Вони зібралися перед офісом ООН і вимагали зустрічі з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашиф. Однак агенти служби безпеки Ірану, перевдягнуті в цивільний одяг, та сили безпеки режиму почали розганяти протестувальників. Вони погрожували родичам загиблих і залякували їх.

«Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції», – йдеться в заяві Асоціації родин рейсу PS752 у соцмережі X.

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Родини загиблих раніше підписали заяву з вимогою скасувати поїздку Неди Аль-Нашиф до Ірану. Родичі пасажирів українського літака переконані, що Іран покриває злочинців, які здійснили «умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та «інших нелюдських дій».

امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس‌۷۵۲ در اعتراض به سفر خانم ندا النشیف، معاون کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مقابل دفتر این سازمان در تهران جمع شدند و با پلاکاردهایی که در دست داشتند خواسته‌ها و اعتراضات خود را نشان دادند.

لازم به… pic.twitter.com/hqXJUiGL6K — Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) February 3, 2024

Як відомо, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. Усі 176 осіб загинули, серед них одинадцятеро українців. Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що літак був збитий силами іранської протиповітряної оборони, які прийняли літак за військову ціль на тлі напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном.

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Як повідомлялося, МЗС України звинувачуло Іран у тому, що він відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття літака.

До слова, Іран від самого початку розслідування авіакатастрофи тримав імена обвинувачених засекреченими. Десять іранських військовослужбовців було засуджено минулого року за збиття українського літака, проте їхні імена офіційно досі не названі.