Міноборони заявило про спробу компаній зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ

Одна компанія-учасниця, яка змагалась лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, а її банківські рахунки були закриті

Міністерство оборони України проінформувало про спроби двох компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для Збройних сил. Оборонне відомство вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Зазначається, що тендер оголосили 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для української армії. Лот на купівлю їжі було виставлено в одній із областей.

«Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні», – йдеться в повідомленні.

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Також у Міноборони додали, що оскільки серед учасників лотів компанія мала найвищі цінові пропозиції, відомство відхилило цінову пропозицію даної фірми на участь у торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців.

У Міноборони такі дії розцінюють як те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

«Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)», – заявили у міністерстві.

У відомстві звернули увагу, що виявили ознаки використання подібної «схеми» і за іншими лотами.

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«Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії», – йдеться у заяві.

У Міноборони додали, що готують заяви до правоохоронних органів «за усіма випадками, аби зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави».

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.