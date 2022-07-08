Королівська сім’я Данії припиняє співпрацю з виробником Ecco через його роботу в РФ

В останні тижні Ecco критикували через відмову припинити роботу в Росії

Статус постачальника для королівської сім’ї Ecco мав з квітня 1991 року

Данський виробник взуття Ecco на тлі критики через продовження роботи в Росії оголосив, що позбудеться статусу постачальника для королівської сім’ї, який обіймав понад 30 років. Про це повідомляє данський телеканал TV2.

Статус постачальника для королівської сім’ї Ecco мав з квітня 1991 року. Тепер він автоматично завершиться у квітні 2023 року.

У заяві Ecco повідомив, що «взяв до відома» рішення королівської сім’ї Данії та не має подальших коментарів. Не наводиться і причини, з якої було ухвалене таке рішення.

Останні тижні Ecco критикували через відмову припинити роботу в Росії на тлі її повномасштабної агресії проти України.

Виконавчий директор бренду Панос Митарос раніше заявляв, що в Росії працює 200 крамниць Ecco з понад 1800 працівниками, і задля турботи про них компанія не може вийти з російського ринку. У травні також стало відомо, що Ecco заробив у Росії 103 мільйони крон (майже 14 мільйонів євро).

Через продовження роботи в Росії кілька данських дилерів уже відмовилися співпрацювати з Ecco.

Статус королівського постачальника у Данії королівська сім’я надає на власний розсуд. Він діє протягом п’яти років і може поновлюватися. Ключовий критерій для збереження статусу – це подальше використання товарів бренду членами королівської родини.

Нагадаємо, кінокомпанія Universal Pictures оголосила про остаточне припинення своєї діяльності у Росії.

Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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