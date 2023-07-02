ЗСУ розповіли, яку зброю росіяни почали використовувати значно менше

Окупанти не відмовилися від бомбардувань керованими авіабомбами, але їх стало менше

Російські загарбники останнім часом значно менше застосовують керовані авіаційні бомби на території України. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає «Радіо НВ».

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«Вони не відмовилися від бомбардувань керованими авіабомбами, але, очевидно, їх стало менше. Раніше це було 3-4 рази на добу, потім зійшло до 2-3. Зараз фактично (фіксується – «Главком») один випадок на добу, як правило. Скоріш за все, це пов’язано з тим, що ці керовані авіабомби вони переоблаштовують із застарілих авіабомб, надаючи їм крила, як то кажуть, для того, щоб ці бомби працювали так, щоб неушкодженими лишалися літаки», – пояснила вона.

За її словами, складність полягає у тому, що літаки, які випускають керовані авіабомби, не наближаються до зони ураження української системи протиповітряної оборони.

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«Нам потрібна не тільки наша авіація, яка також могла б і нищити ворожу авіацію, а ще й достатньо потужні засоби ППО, які допомогли б нам також нищити літаки на більшій відстані, щоб зняти це напруження з повітря», – зазначила Гуменюк.

Поки що окупанти не можуть повернутися на ті чи інші позиції через високий рівень води, тож вони намагаються застосовувати й баражуючі боєприпаси, і авіацію.

Нагадаємо, ворог на Сході наступає на декількох напрямках – Авдіівський, Мар‘їнський, Лиманський. Наші війська зіштовхуються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням та перекиданням резервів.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували вісім іранських ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.