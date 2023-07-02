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ЗСУ з важкими боями просуваються на двох південних напрямках

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ з важкими боями просуваються на двох південних напрямках
Ворог на Сході наступає на декількох напрямках
фото з відкритих джерел

Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів

Ворог на Сході наступає на декількох напрямках – Авдіівський, Мар‘їнський, Лиманський. Скрізь зараз гаряче. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, окупанти також рушили вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна.

Що ж до Бахмутського напрямку, то на південному фланзі ЗСУ рухаються вперед, мають частковий успіх, а на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки, інформує заступниця міністра.

ЗСУ з важкими боями просуваються на двох південних напрямках фото 1

Ганна Маляр розповіла і про ситуацію на Півдні.

«Із важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Авдіївський напрямок наразі є «найгарячішим» на фронті, там точаться найінтенсивніші бої. 

Нагадаємо, ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами. 

Крім того, стало відомо, що Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку. За добу тут сталося 23 бойових зіткнення.

Також в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: окупанти ворог

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