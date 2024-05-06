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Ворожа атака на Суми. Оголошення Росією в розшук українських політиків. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ворожа атака на Суми. Оголошення Росією в розшук українських політиків. Головне за ніч
Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення
фото: ДСНС (ілюстративне)

Головні новини ночі проти 6 травня

Росія оголосила в розшук українських політиків. Rheinmetall поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км. США вперше призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю. 

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 травня, щоб ви були в курсі подій.

Держава-агресор атакувала енергетичні об'єкти Сумщини

Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області. «На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

Мер міста заявив, що також резервним живленням забезпечать лікарні та водопостачання. Також у місті розгортають «пункти незламності», а роботи з відновлення енергетики вже почались. 

Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків

МВС Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова і колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це повідомляє пропагандистське медіа РИА Новости та ТАСС з посиланням на сайт МВС РФ.

Крім того, у розшук оголосили колишнього главу МЗС України Павла Клімкіна, ексголову Верховної Ради і колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Rheinmetall поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км

Генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів.

Як стало відомо, Rheinmetall наразі зосереджується на виробництві артилерійських боєприпасів. До повномасштабного російського вторгнення в Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року очікується 700 000, удесятеро більше. В Україну цьогоріч компанія доставить «сотні тисяч» боєприпасів, включно з далекобійними на 100 км.

Фінляндія терміново побудує завод із виробництва тротилу на тлі нестачі снарядів

Фінляндія планує терміново побудувати завод із виробництва тротилу через критичний дефіцит вибухових речовин. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише Yle.

Як зауважують автори, війна в Україні викликала безпрецедентне зростання попиту на TNT-вибухівку в західних країнах.

США вперше призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – ЗМІ

США призупинили постачання зброї Ізраїлю, що викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Адміністрація президента Джо Байдена поки відмовилася від коментарів.

Рішення США викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. 

«Про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців», - пише Axios.

Частина американців критикує Байдена за його допомогу Ізраїлю, оскільки вважає, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема американською зброєю.

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Теги: Адміністрація Президента свято розшук населення традиції місто водопостачання завод війна Ізраїль міністр пункти незламності

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