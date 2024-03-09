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ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини
ЗСУ утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

На півдні України триває контрбатарейна боротьба

Збройні сили України розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про повідомляють Сили оборони півдня України. Упродовж останньої доби росіяни не проводили штурмових дій, однак обстрілювали з артилерії та мінометів, зокрема в районі Кринок.

«Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра», – ідеться у повідомленні.

На півдні України триває контрбатарейна боротьба.

«Окупанти проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону. Удар був по п’ятиповерхівці, постраждала семирічна дитина», – додали в ЗСУ.

Нагадаємо, під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків.

Як повідомлялося, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

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