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ЗСУ вдарили по ворожих літаках, результати перевіряються

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по ворожих літаках, результати перевіряються
Останні втрати авіації РФ змусили росіян зменшити кількість авіаударів КАБами та зменшити спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки
фото ілюстративне

Ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами, але підлітати близько до лінії фронту вже не наважується

Українські військові відпрацювали по ворожих літака на відстані понад 150 км. Наразі результати бойової роботи перевіряються. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

«Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи», – зазначив він.

Командувач додав, що ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами, але підлітати близько вже не наважується.

Крім того, останні втрати авіації РФ змусили росіян зменшити кількість авіаударів КАБами та зменшити спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

«За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні «дискусії» щодо рішень військового керівництва - посилати їх в один кінець. Такі розмови, а, можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога», – додав Олещук.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт заявив, що українські захисники збивають літаки окупантів у 20 разів швидше, ніж їх виробляють у Росії. Військовий радник британської місії при ОБСЄ вказав на те, що за 13 днів українським силам вдалося збити 12 літаків типу Су та один літак-розвідник А-50.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи знищення російських літаків заявив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу. Він зауважив, що сім збитих літаків це, безумовно, серйозний удар по іміджу Росії і серйозний аргумент для пілотів – що не варто сунути носа близько до українських кордонів. 

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Теги: літак

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