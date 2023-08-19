Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загибла
Окупанти обстріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню Гуляйполе та громаду
19 серпня загарбники знову атакували Запорізьку область. Внаслідок від отриманих поранень загинула жінка. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Окупанти обстріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню Гуляйполе та громаду.
«На жаль, під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Він оперативно доставлений до лікувального закладу», – пише Запорізька ОВА.
Нагадаємо, що у ніч на 19 серпня на Житомирщині прогриміли вибухи: російські окупанти атакували один із об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе.
До того ж у ніч на 19 серпня Росія обстріляла промислову зону Краматорська. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко. У результаті удару знищено один із заводських цехів.
Також 19 серпня близько 11 години окупанти обстріляли центр Чернігова. Ймовірно, було завдано удару балістичною ракетою.
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