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Російський неонацист Дацик хоче провести наступний поєдинок в окупованому Маріуполі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Російський неонацист Дацик хоче провести наступний поєдинок в окупованому Маріуполі
На початку цього року Дацик зробив заяву, що він підписав контракт з армією РФ та поїхав воювати проти України

Дацик у своїх інтерв'ю неодноразово закликав «спалювати євреїв»

Російський боєць ММА та неонацист В’ячеслав Дацик у розмові з пропагандистами розповів про бажання провести поєдинок з Олександром Омеляненком в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, Дацик нокаутував Ємельяненка у боксерському поєдинку у вересні 2022 року після тривалого конфлікту між ними у ЗМІ.

«Ural FC хоче організувати бій у жовтні, а мені надійшла пропозиція від помічника Пушиліна (ватажок терористів «Донецької народної республіки» – ред.) провести поєдинок у Маріуполі. Можна було б з Омеляненком це зробити», – заявив Дацик.

Нагадаємо, Дацик раніше був членом російської неонацистської організації «Слов'янський союз» (СС).

У своїх інтерв'ю він неодноразово закликав «спалювати євреїв». Росіянин також стверджував, що в Україні нема нацистів, бо при владі – «ж***», які не шанують заповіти дідуся Адольфа».

На початку цього року Дацик зробив заяву, що він підписав контракт з армією РФ та поїхав воювати проти України.

Теги: Маріуполь росія пропаганда

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