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Генштаб змінює формат сповіщень про ситуацію на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб змінює формат сповіщень про ситуацію на фронті
Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформуватиме про перебіг ситуації на фронті тричі на добу

Генеральний штаб Збройних сил України переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та в зоні бойових дій. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«Генеральний штаб Збройних сил України відсьогодні переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуацію в зоні бойових дій. Щоденно о 8:00 на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу», – сказав Ковальов.

Натомість вдень на офіційних сторінках Генерального штабу публікуватиметься проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16:00.

«Наприкінці доби на офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією за поточну добу станом на 22:00. У разі потреби будуть видаватися окремі експрес-повідомлення про значущі події щодо відсічі збройних сил Росії проти України», – поінформував Ковальов.

Нагадаємо, Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше.

Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що теорія перемоги російського диктатора, згідно з якою Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення до знищення української державності.

Як повідомлялося, російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку. Це відбулося внаслідок того, що Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії.

До слова, нині на полі бою Україна втрачає одного військового, тоді як Росія – шість окупантів. Таке співвідношення фіксують на Харківському та Покровському напрямках.

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Теги: війна Генштаб ЗСУ окупанти

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