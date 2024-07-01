Генштаб змінює формат сповіщень про ситуацію на фронті
Генеральний штаб ЗСУ інформуватиме про перебіг ситуації на фронті тричі на добу
Генеральний штаб Збройних сил України переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та в зоні бойових дій. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
«Генеральний штаб Збройних сил України відсьогодні переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуацію в зоні бойових дій. Щоденно о 8:00 на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу», – сказав Ковальов.
Натомість вдень на офіційних сторінках Генерального штабу публікуватиметься проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16:00.
«Наприкінці доби на офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією за поточну добу станом на 22:00. У разі потреби будуть видаватися окремі експрес-повідомлення про значущі події щодо відсічі збройних сил Росії проти України», – поінформував Ковальов.
Нагадаємо, Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше.
Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що теорія перемоги російського диктатора, згідно з якою Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення до знищення української державності.
Як повідомлялося, російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку. Це відбулося внаслідок того, що Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії.
До слова, нині на полі бою Україна втрачає одного військового, тоді як Росія – шість окупантів. Таке співвідношення фіксують на Харківському та Покровському напрямках.
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