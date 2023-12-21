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«Не пускайте близьких на війну»: українці отримують у WhatsApp маніпулятивні повідомлення

glavcom.ua
«Не пускайте близьких на війну»: українці отримують у WhatsApp маніпулятивні повідомлення
У WhatsApp невідомі розсилають маніпулятивні повідомлення, спрямовані на зрив мобілізації в Україні
фото: glavcom.ua

Українцям надходять маніпулятивні повідомлення 

Користувачі застосунку WhatsApp отримують маніпулятивні повідомлення від ворога, спрямовані на зрив мобілізації. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як зазначається, українцям у месенджер WhatsApp надходять повідомлення від незнайомих номерів, зареєстрованих в інших країнах (наприклад, у Єгипті), із закликом «не пускати близьких на війну».

Українці отримують повідомлення від незнайомих номерів з інших країн
Українці отримують повідомлення від незнайомих номерів з інших країн
фото: Spravdi/Telegram

«Так, у тексті йдеться про те, що якщо українці перестануть воювати, то їм спишуть борги за комуналку, анулюють кредити та оголосять демобілізацію. Крім цього, Росія побудує дороги, дитсадки, школи, підвищить зарплати й пенсії. У розсилці також сказано, що «Росія – не ворог», а «Захід завозить в Україну лише зброю, смерть і ядерні відходи», – повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

«Це – абсолютна брехня, як і інші тези повідомлення. Саме Росія розпочала неспровоковану і злочинну війну проти України, Захід лише допомагає Україні вистояти та вибороти власну незалежність... Росія не несе з собою абсолютно нічого хорошого, єдиний спосіб забезпечити собі та дітям достойне майбутнє – перемогти на полі бою та прогнати російську армію з українських земель», – йдеться у повідомленні Spravdi.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає українців не реагувати на подібні маніпулятивні повідомлення та «блокувати незнайомців, які намагаються обдурити вас».

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував ще один фейк окупантів. Вони повідомляли, що українці відправляють на передову вагітних жінок. Доказом цього нібито слугує відео, на якому росіяни беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовицю ЗСУ.

Також Spravdi раніше повідомляв про те, що росіяни створюють клони українських медіа. Такі псевдо-медіа рясніють заголовками на кшталт: «Україна продає дітей на нелегальних ринках» і «ухилянти ховаються у вишах».

Теги: війна мобілізація WhatsApp Центр стратегічних комунікацій

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