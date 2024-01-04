Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Серед нової допомоги від Німеччини ракети до систем ППО Iris-T Slm, бойові машини піхоти Marder та боєприпаси до танків Leopard 2 A6

Німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні. Про це свідчать оприлюднені на сайті німецького уряду дані.

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Згідно з інформацією, у новому пакеті допомоги Україна отримала:

неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6;

10 бойових машин піхоти Marder;

ракети до систем ППО IRIS-T SLM;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

зенітну самохідну артилерійську установку Skynex;

понад 9 тис. боєприпасів калібру 155 мм;

два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладник Beaver;

понад 3 тис. шоломів;

30 систем виявлення безпілотників;

10 радарів наземного спостереження GO12;

10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

три тягачі HX81 та причеп до них, а також 34 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тис. набоїв;

понад тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.

Нагадаємо, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

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Попередній максимум у 9,35 млрд євро з 2021 року було перевищено на 25%. Порівняно з попереднім роком зростання становило навіть 40%. Більше третини затвердженого експорту на суму 4,15 млрд євро пішли в Україну для захисту від російських окупантів.

До слова, раніше Німеччина передала Україні додаткові зенітки Gepard.