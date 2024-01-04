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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Україна отримала від Німеччини понад 9 тис. боєприпасів 155 мм калібру
фото з відкритих джерел

Серед нової допомоги від Німеччини ракети до систем ППО Iris-T Slm, бойові машини піхоти Marder та боєприпаси до танків Leopard 2 A6

Німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні. Про це свідчать оприлюднені на сайті німецького уряду дані.

Згідно з інформацією, у новому пакеті допомоги Україна отримала:

  • неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6;
  • 10 бойових машин піхоти Marder;
  • ракети до систем ППО IRIS-T SLM;
  • дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • зенітну самохідну артилерійську установку Skynex;
  • понад 9 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
  • два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладник Beaver;
  • понад 3 тис. шоломів;
  • 30 систем виявлення безпілотників;
  • 10 радарів наземного спостереження GO12;
  • 10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • три тягачі HX81 та причеп до них, а також 34 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тис. набоїв;
  • понад тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.

Нагадаємо, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

Попередній максимум у 9,35 млрд євро з 2021 року було перевищено на 25%. Порівняно з попереднім роком зростання становило навіть 40%. Більше третини затвердженого експорту на суму 4,15 млрд євро пішли в Україну для захисту від російських окупантів.

До слова, раніше Німеччина передала Україні додаткові зенітки Gepard.

Теги: війна Німеччина озброєння зброя

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