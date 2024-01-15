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Готував удари РФ для знеструмлення Києва: СБУ затримала «вагнерівця»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Готував удари РФ для знеструмлення Києва: СБУ затримала «вагнерівця»
Зловмисника затримали, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач
фото: СБУ/Facebook

Затриманий брав участь у бойових діях проти України у складі так званих «ЛДНР»

Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання «Вагнер», якого російська воєнна розвідка (відома як ГРУ) «закинула» в Україну для проведення диверсій. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

СБУ дізналася про плани росіян ще під час перебування ворожого диверсанта на території РБ. З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.

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Готував удари РФ для знеструмлення Києва: СБУ затримала «вагнерівця» фото 2
Готував удари РФ для знеструмлення Києва: СБУ затримала «вагнерівця» фото 3

Унаслідок цього зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «ЛДНР» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ планує повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 113 (диверсія);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Спецоперацію проводили спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ. Затриманим виявився ексчиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику РФ щодо України.

Раніше Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

Теги: росіяни СБУ окупанти розвідка

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