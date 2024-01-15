ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною

Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Сьогодні, 15 січня, під час повітряної тривоги, українські військові збили російську ракету над Дніпропетровською областю.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету», – повідомив він.

Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів противника.