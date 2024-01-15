Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
фото ілюстративне

Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Сьогодні, 15 січня, під час повітряної тривоги, українські військові збили російську ракету над Дніпропетровською областю.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

«У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету», – повідомив він.

Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів противника.

Читайте також: Масовані удари по Запоріжжю, понад 100 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах
Теги: Дніпропетровщина ракета війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання пройшло у форматі відеоконференції
Ракети КНДР, «Шахеди» Ірану та допомога фронту. Про що йшлося на Раді Україна-НАТО
10 сiчня, 20:28
Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр
Удар по дитячому центру у Харкові: з'явилося фото наслідків
10 сiчня, 09:39
Вассерман заявив, що український народ «такая же составная часть русского, как народ курский или архангелогородский»
Російські інтелектуали втратили розум?
5 сiчня, 21:30
Удару зазнав російський завод мікроелектроніки «Кремній Ел»
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
30 грудня, 2023, 11:16
Чи потрібен Україні уряд технократів?
Чи потрібен Україні уряд технократів?
24 грудня, 2023, 11:05
Українська армія обороняє Авдіївку
Ситуація в районі Авдіївки. Деякі висновки
22 грудня, 2023, 15:00
Ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо
«Немає живого місця». Мер Харкова повідомив, куди влучили окупанти
20 грудня, 2023, 08:02
ЗСУ збили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
ЗСУ збили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
18 грудня, 2023, 18:48
Охоронець дітей просто прогнав, «не дозволено»
Бридко і абсурдно. Дітей загиблого бійця не пустили до укриття
16 грудня, 2023, 09:20

Події в Україні

Залужний провів розмову із начальником Штабу оборони збройних сил Італії та повідомив деталі
Залужний провів розмову із начальником Штабу оборони збройних сил Італії та повідомив деталі
ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
У Карпатах зник громадянин Франції: рятувальники повідомили деталі
У Карпатах зник громадянин Франції: рятувальники повідомили деталі
Суд зобов'язав УПЦ МП повернути державі палац Терещенків на Житомирщині
Суд зобов'язав УПЦ МП повернути державі палац Терещенків на Житомирщині
Коли слід вшановувати пам'ять воїнів-«кіборгів»: відповідь РНБО
Коли слід вшановувати пам'ять воїнів-«кіборгів»: відповідь РНБО
Ураження російського Іл-22: Повітряні сили повідомили, у якому стані перебуває літак та екіпаж
Ураження російського Іл-22: Повітряні сили повідомили, у якому стані перебуває літак та екіпаж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
20K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
13K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
11K
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту
11K
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
11K
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Новини

Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Сьогодні, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Сьогодні, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua