Німецька мережа супермаркетів перейменувала морозиво через війну в Україні

Назва «Kiewer Art» є тимчасовою, хоча до «московського» варіанту теж повертатися не планують

Німецька мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала "Московське" морозиво, яке носило назву «Московське» (Moscauer Art) на «Київське» (Kiewer Art), таким чином висловлюючи підтримку Україні у війні з Росією. Про це повідомляє німецьке видання RND із посиланням на пресслужбу Edeka.

«Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це показати», – заявили в компанії.

Водночас там додали, що назва «Kiewer Art» є тимчасовою, хоча до «московського» варіанту теж повертатися не планують. У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься «Ice Snack Sandwich».

Нагадаємо, вінницьке підприємство провело дерусифікацію ковбаси. Тепер ковбаса, яка носила назву «Московська», буде називатися «Київська».

Також у Києві розпочалася дерусифікація станцій метро. Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.