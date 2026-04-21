Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки українського десанту

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог розкидає тисячі протипіхотних та протитанкових мін вздовж усього узбережжя
фото з відкритих джерел

Ворог мінує берегову лінію та прилеглі води тимчасово захопленого Криму

Через зростаючий страх перед морськими десантними операціями Сил оборони України, окупаційні війська розпочали мінування берегової лінії та акваторії тимчасово захопленого Криму. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

Головна мета ворога – створити щільний бар’єр, який зробить будь-яку спробу висадки українських підрозділів неможливою.

«За даними нашої розвідки, з метою недопущення проведення висадки десанту Сил оборони України на територію тимчасово окупованого Криму, російські підрозділи, які є там, а це оперативно-тактична група «Крим», проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень вздовж узбережжя Криму із застосуванням протитанкових і протипіхотних мін», – зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Що саме встановлюють окупанти:

  • На суходолі: Вздовж пляжів та прибережних зон встановлюються тисячі протипіхотних та протитанкових мін.
  • У воді: Мінуванню піддаються прибережні акваторії, де використовуються морські міни для ураження плавзасобів.
  • Додаткові бар'єри: Окрім вибухових пристроїв, узбережжя масово обносять дротяними загородженнями (колючим дротом та протитанковими їжаками).

Владислав Волошин наголосив, що такі заходи свідчать про невпевненість РФ у здатності втримати півострів конвенційними методами. Окупанти ігнорують екологічні наслідки, перетворюючи цивільну інфраструктуру на зону тривалої смертельної небезпеки.

«Вони намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим», – зауважив Волошин.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі, зокрема біля Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію. За останніми даними, росіяни почали скидати у море спеціальні загородження на зразок «їжаків» для протидії можливим десантним операціям України. Крім цього, окупанти активно встановлюють міни в акваторії Чорного моря, що є частиною їхньої стратегії посилення оборони узбережжя Криму.

Нагадаємо, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. 

Читайте також:

Теги: Крим росія війна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua