Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки українського десанту

Ворог мінує берегову лінію та прилеглі води тимчасово захопленого Криму

Через зростаючий страх перед морськими десантними операціями Сил оборони України, окупаційні війська розпочали мінування берегової лінії та акваторії тимчасово захопленого Криму. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

Головна мета ворога – створити щільний бар’єр, який зробить будь-яку спробу висадки українських підрозділів неможливою.

«За даними нашої розвідки, з метою недопущення проведення висадки десанту Сил оборони України на територію тимчасово окупованого Криму, російські підрозділи, які є там, а це оперативно-тактична група «Крим», проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень вздовж узбережжя Криму із застосуванням протитанкових і протипіхотних мін», – зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Що саме встановлюють окупанти:

На суходолі: Вздовж пляжів та прибережних зон встановлюються тисячі протипіхотних та протитанкових мін.

У воді: Мінуванню піддаються прибережні акваторії, де використовуються морські міни для ураження плавзасобів.

Додаткові бар'єри: Окрім вибухових пристроїв, узбережжя масово обносять дротяними загородженнями (колючим дротом та протитанковими їжаками).

Владислав Волошин наголосив, що такі заходи свідчать про невпевненість РФ у здатності втримати півострів конвенційними методами. Окупанти ігнорують екологічні наслідки, перетворюючи цивільну інфраструктуру на зону тривалої смертельної небезпеки.

«Вони намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим», – зауважив Волошин.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі, зокрема біля Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію. За останніми даними, росіяни почали скидати у море спеціальні загородження на зразок «їжаків» для протидії можливим десантним операціям України. Крім цього, окупанти активно встановлюють міни в акваторії Чорного моря, що є частиною їхньої стратегії посилення оборони узбережжя Криму.

Нагадаємо, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін.