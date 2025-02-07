Келлог уперше на посаді спецпредставника Трампа зустрівся з послом України у США
Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що це не перша її зустріч з генералом Келлогом
Посол України у США Оксана Маркарова зустрілась з спеціальним представником з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це вона повідомила у Facebook.
За словами Маркарової з командою спецпредставника Келлога була проведена ґрунтовна дискусія. З української сторони також взяли участь у зустрічі аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник Денис Сієнік.
«Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами», – написала вона.
Українська дипломатка зазначила, що це не перша її зустріч з Келлогом, але перша в його офіційному статусі спеціального представника з питань України та Росії. Як відомо, президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога на цю посаду у понеділок, 3 лютого.
«Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого», – додає Маркарова.
До слова, українська та американська сторони наразі не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова. Вона наголосила, що якщо команда президента США Дональда Трампа порушуватиме питання про вибори, то Україна готова до його обговорення.
Нагадаємо, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції.
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