Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ракетний удар по Тернополю: президент повідомив, що під завалами досі є люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Тернополю: президент повідомив, що під завалами досі є люди
Уночі РФ атакувала Тернопіль
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що рятувальники продовжують пошукові роботи на місці російського удару у Тернополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням соцмережі глави держави.

«Зараз у Тернополі продовжують працювати всі наші служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Тернополю: президент повідомив, що під завалами досі є люди фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський наголосив, що уночі люди в Тернополі найбільше постраждали від російської агресії. Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою, серед них троє дітей. «Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки», – додав президент.

Ракетний удар по Тернополю: президент повідомив, що під завалами досі є люди фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити. Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 25 людей, серед них – троє дітей. 92 особи отримали поранення, з них 18 дітей. Надзвичайники врятували 46 людей, з них сім дітей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Тернопіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент заслухав доповіді щодо відновлення в громадах після російськихс ударів
Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку
20 жовтня, 15:55
Крім санкцій, лідери обговорили подальшу оборонну допомогу Україні
Зеленський провів зустріч із президентом Євроради
23 жовтня, 13:54
Орбан заявив, що Україна не оцінює допомогу Будапешта належно
Орбан різко відреагував на заяву Зеленського про допомогу Угорщини
4 листопада, 21:11
Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
3 листопада, 22:32
Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби
Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби
11 листопада, 18:08
Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
14 листопада, 21:46
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
Президент очікує, що анонсовані ініціативи стануть частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
7 листопада, 16:31
Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві
Президент прокоментував справу Кудрицького
7 листопада, 19:07

Політика

Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua