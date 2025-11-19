Ракетний удар по Тернополю: президент повідомив, що під завалами досі є люди

Президент: Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що рятувальники продовжують пошукові роботи на місці російського удару у Тернополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням соцмережі глави держави.

«Зараз у Тернополі продовжують працювати всі наші служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку», – йдеться у повідомленні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський наголосив, що уночі люди в Тернополі найбільше постраждали від російської агресії. Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою, серед них троє дітей. «Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки», – додав президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити. Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 25 людей, серед них – троє дітей. 92 особи отримали поранення, з них 18 дітей. Надзвичайники врятували 46 людей, з них сім дітей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»).