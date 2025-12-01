Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона

У листопаді робота Вільнюського аеропорту неодноразово зупинялася через загрозу повітряних куль з Білорусі

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Відомство висловило протест через порушення державного кордону Білорусі безпілотником, який нібито було запущено з території Литви.

«Зазначений БпЛА незаконно вдерся в повітряний простір Республіки Білорусь з Лаздійського району Литви і впав у межах міста Гродно. Проведений аналіз уламків, включно з відеозаписом, що міститься на флешнакопичувачах, і навігаційними даними, свідчить, що маршрут БпЛА західноєвропейського виробництва передбачав проліт над територією Білорусі, переліт у Польщу і повернення за тим самим маршрутом у точку зльоту на території Литви», – йдеться в повідомленні.

МЗС Білорусі назвало ситуацію «навмисною провокацією». «Подібні дії становлять загрозу безпеці Республіки Білорусь і є прямим порушенням норм міжнародного права, включно з Чиказькою конвенцією про міжнародну цивільну авіацію», – заявило зовнішньополітичне відомство.

Білоруська сторона вимагає від Литви надати детальну інформацію про мету запуску. Мінськ вимагає провести ретельне розслідування і притягнути до відповідальності винних у порушенні повітряного простору.

«Республіка Білорусь залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, виходячи з ситуації, що складається», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, останніми місяцями європейська авіація стикається з численними інцидентами, пов'язаними з дронами, включаючи ситуації в Копенгагені та Брюсселі. Увечері 30 листопада Вільнюський аеропорт у Литві оголосив про тимчасове припинення роботи через підозру на наявність повітряних куль у повітряному просторі.

До слова, у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.