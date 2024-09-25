Нардеп Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю

Льовочкін заявив, що його мати хворіє вже кілька років

Народний депутат від «Платформи за життя і мир» (раніше заборонена в Україні «ОПЗЖ») Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір’ю. Інформація про це розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У Єдиному державному реєстрі з’явилось рішення про те, що Льовочкін оформив опікунство над матір’ю за станом здоров’я.

У коментарі «Українській правді» він підтвердив, що матір хворіє вже кілька років. Оскільки його сестра перебуває за кордоном, опікунство оформили на нього.

«Мама хворіє вже кілька років. Раніше ми намагалися активно лікувати її за кордоном. Зараз прийняли консервативний сценарій, у ньому їй краще вдома. Сестра постійно мешкає за кордоном, я в Україні. Тому мама зараз більше на мені. Тому й документи по мамі всі на мені... Я і зараз, і далі планую жити і працювати в Україні», – сказав Льовочкін.

Нагадаємо, під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними. Сергій Льовочкін регулярно виїжджає за кордон. Так, нардепи нині забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс навесні 2023 року літали у Відень для зустрічі із олігархом Дмитром Фірташем, якому українські правоохоронці оголосили підозру.

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