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    Зеленський привітав «свого друга» Трюдо з перемогою на виборах та запросив до Києва

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    Володимир Зеленський&nbsp;упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься - Зеленський привітав «свого друга» Трюдо з перемогою на виборах та запросив до Києва
    Володимир Зеленський упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься
    фото: president.gov.ua

    Правляча ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня

    Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах. Про це він написав у Twitter.

    «Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах. Упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься. Очікую свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом», – йдеться у дописі Зеленського.

    Як відомо, правляча ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня.

    Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені прем'єром Трюдо 15 серпня з метою отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

    Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року, але останні два роки ліберальна партія не мала монобільшості у парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.

    Результати виборів 20 вересня свідчать, що Трюдо продовжить очолювати «уряд меншості» і в новому парламенті.

    Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

    Сьогодні Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН (фото).

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідав США.

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    Теги: вибори Канада Джастін Трюдо політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський привітав «свого друга» Трюдо з перемогою на виборах та запросив до Києва