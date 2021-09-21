Зеленський привітав «свого друга» Трюдо з перемогою на виборах та запросив до Києва

Володимир Зеленський упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься

Правляча ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах. Про це він написав у Twitter.

«Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах. Упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься. Очікую свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом», – йдеться у дописі Зеленського.

Як відомо, правляча ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня.

Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені прем'єром Трюдо 15 серпня з метою отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року, але останні два роки ліберальна партія не мала монобільшості у парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.

Результати виборів 20 вересня свідчать, що Трюдо продовжить очолювати «уряд меншості» і в новому парламенті.

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Сьогодні Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН (фото).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідав США.

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