Що агенти ФСБ робили в Києві до початку війни: розслідування The Washington Post

Перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося

Рашисти перед повномасштабним вторгненням на територію України облаштували співробітникам Федеральної служби безпеки житло у Києві. Адже були впевнені, що з легкістю захоплять Україну. Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post під назвою «5 речей, які вам потрібно знати про провали російської розвідки перед вторгненням в Україну».

«Співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу у Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла у столиці. У повідомленнях, перехоплених українськими спецслужбами, йдеться, що співробітники ФСБ запитували у колег подробиці про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення або бази для операцій», – йдеться у статті.

Зазначається, що за кілька днів до того, як російські війська увійшли в Україну, інформатори ФСБ отримали наказ виїхати з Києва, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників, які прибувають.

За словами представників українських та західних спецслужб, перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося. Чисельність відділу збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну.

Команди ФСБ були закріплені за регіонами України та мали мережі сплячих агентів усередині країни.

Видання наголошує, що ФСБ була глибоко замішана у невдалому військовому плані Кремля, оскільки запевняла чиновників у Москві, що українське керівництво швидко впаде.

За словами представників західної розвідки, ФСБ або не розуміла, наскільки відчайдушно чинитиме опір Україна, або розуміла, але не могла передати таку незручну інформацію президенту Росії Володимиру Путіну.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.