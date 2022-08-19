Головна Країна Політика
search button user button menu button

Що агенти ФСБ робили в Києві до початку війни: розслідування The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що агенти ФСБ робили в Києві до початку війни: розслідування The Washington Post
Рашисти були упевнені, що швидко захоплять Україну
Фото: Shutterstock

Перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося

Рашисти перед повномасштабним вторгненням на територію України облаштували співробітникам Федеральної служби безпеки житло у Києві. Адже були впевнені, що з легкістю захоплять Україну. Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post під назвою «5 речей, які вам потрібно знати про провали російської розвідки перед вторгненням в Україну».

«Співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу у Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла у столиці. У повідомленнях, перехоплених українськими спецслужбами, йдеться, що співробітники ФСБ запитували у колег подробиці про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення або бази для операцій», – йдеться у статті.

Зазначається, що за кілька днів до того, як російські війська увійшли в Україну, інформатори ФСБ отримали наказ виїхати з Києва, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників, які прибувають.

За словами представників українських та західних спецслужб, перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося. Чисельність відділу збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну.

Команди ФСБ були закріплені за регіонами України та мали мережі сплячих агентів усередині країни.

Видання наголошує, що ФСБ була глибоко замішана у невдалому військовому плані Кремля, оскільки запевняла чиновників у Москві, що українське керівництво швидко впаде.

За словами представників західної розвідки, ФСБ або не розуміла, наскільки відчайдушно чинитиме опір Україна, або розуміла, але не могла передати таку незручну інформацію президенту Росії Володимиру Путіну.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Теги: ФСБ розвідка окупація війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисник ховався під виглядом мирного мешканця Дружківки
Попався росіянин-агент ФСБ, який збирав розвіддані про Краматорськ (фото)
Сьогодні, 12:08
Збройні сили нищать російських загарбників
ЗСУ ліквідували підполковника Центру спецпризначення ФСБ
7 серпня, 15:53
Європа розглядає питання заборони видачі віз росіянам
Агенти ФСБ заїжджають до Європи під виглядом туристів – ексміністр
16 серпня, 06:19

Політика

Що агенти ФСБ робили в Києві до початку війни: розслідування The Washington Post
Що агенти ФСБ робили в Києві до початку війни: розслідування The Washington Post
Деокупація Криму: Данілов дав цінну пораду колаборантам
Деокупація Криму: Данілов дав цінну пораду колаборантам
Законопроєкти з Лазурового узбережжя. Як Столар та Абрамович дбають про українців
Законопроєкти з Лазурового узбережжя. Як Столар та Абрамович дбають про українців
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова
Банкова розповіла, як ворог використовує Ердогана для пропаганди 
Банкова розповіла, як ворог використовує Ердогана для пропаганди 
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь
90K
Полонений окупант пояснив, що таке «звичайний туалет» для росіян
70K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
68K
Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
65K
Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів
60K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні

Новини

Окупанти ріжуть на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат – радник мера
Сьогодні, 15:25
Члени Європарламенту вимагають від Росії вивести війська із ЗАЕС
Сьогодні, 12:20
Окупанти задіяли штурмову авіацію під Бахмутом та Авдіївкою
Сьогодні, 07:18
ЄС надасть $21 млн на підготовку України до важкої зими: на що підуть кошти
Сьогодні, 06:39
Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту