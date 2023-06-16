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Чому «мирний план» Африки – це великий прогрес: нардеп дав роз'яснення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чому «мирний план» Африки – це великий прогрес: нардеп дав роз'яснення
До Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса
фото: скрін із відео

В оприлюднених підходах африканців немає нічого про «мир в обмін на території»

Сьогоднішній візит африканських лідерів у Київ має чимало перспектив у питаннях щодо припинення війни, яку розпочала Росія. Дипломатична місія розглядає варіанти мирної угоди з врахуванням інтересів України. Таку думку висловив народний депутат Богдан Яременко.

Яременко переконаний, що ця місія дає значно менше приводів для іронії, ніж інші попередні миротворчі зусилля Китаю, Ватикану чи Бразилії та багатьох інших.

«Оприлюднені в ЗМІ підходи африканців (які стисло можна охарактеризувати, як виведення російських військ в обмін на припинення політико-дипломатичної ізоляції Росії) свідчать, на мою думку, про наявність прогресу в сприйнятті світом (навіть географічно та політично віддаленими від нас його частинами) ситуації в Україні та в Росії», – зауважив Яременко.

На його думку, дуже показово, що в оприлюднених підходах африканців немає нічого про «мир в обмін на території». «І одна з двох-трьох за останні півтора місяця спокійних ночей в Києві, можливо, свідчить про те, що в росії паузи у війні потребують більше, ніж ми можемо собі уявити», – написав нардеп.

Він також виокремив кілька повчальних уроків та висновків з африканської ініціативи.

«Усі здавалось би маловажливі та безперспективні у порівнянні з ситуацією на полі бою дипломатичні та правові рішення (ордер на арешт Путіна, санкції, міжнародні суди тощо) в один прекрасний момент стають реальною субстанцією, яку щонайменше з погляду лідерів кількох країн Африки можна спробувати розміняти на реальне припинення кровопролиття. Дуже добре, що усі роки війни Україна впевнено і послідовно нарощувала вагу своїх політико-дипломатичних кроків, вела активну інформаційну та роз'яснювальну роботу. Це оплатиться у майбутньому», – наголосив Яременко.

Менш оптимістична історія – це включення в перелік тем для «обмінів» питання ядерної зброї в Білорусі. Так, африканські лідери цілком резонно планують обговорювати це питання в Москві, а не в Мінську. Але Україна і її партнери дозволили створити цей аргумент. Більш активна й агресивна політика щодо Білорусі та в дипломатичній, і в військовій сферах з метою дестабілізації незаконного режиму узурпатора Лукашенка могла б унеможливити розміщення ядерної зброї на території цієї країни.

«На жаль, позиція України визначалась дуже туманними твердженнями, що українські спецслужби розуміють чи можливо навіть контролюють Лукашенка стосовно його неготовності втягнути Білорусь у повномасштабну сухопутну війну проти України», – написав депутат.

Також важливо, що африканські лідери відверто заявляють, що питання продовольчої безпеки напряму залежить від перебігу війни. З огляду на історію і нинішній стан реалізації зернової ініціативи, на думку Яременка, настав час Україні офіційно заявити, що лише повна деблокада українських портів та встановлення обмежень для РФ на перебування в західній частині Чорного моря дозволять гарантувати постачання продовольства на світові ринки.

«Так чи інакше, на мою думку, африканці перші привезли до Києва щось, що має перспективу для обговорення і повнішою мірою відзеркалює військово-політичну ситуацію. І вже ні в кого не викликає жодних сумнівів, що миротворчі пропозиції ставатимуть тим реалістичніші, чим впевненішими будуть дії ЗСУ», – підсумував народний обранець.

Чому «мирний план» Африки – це великий прогрес: нардеп дав роз'яснення фото 1

Нагадаємо, до Києва приїхав президент ПАР. Рамафоса стверджує, що хоче докласти зусиль щодо мирного врегулювання розвʼязаної Росією війни проти України. В суботу делегація президента ПАР поїде до Москви для переговорів з диктатором Путіним.

Як відомо, сьогодні, 16 червня, триває візит до Києва африканських лідерів. До складу африканської делегації, яка прибуде до України, увійдуть лідери Коморських Островів (які наразі очолюють Африканський Союз), Уганди, Конго-Браззавіля та Сенегалу. Також не виключено, що буде президент Єгипту.

Це перший візит президента Південно-Африканської Республіки за багато років. І це перший візит президента Замбії в Україну.

Теги: війна Африка Богдан Яременко Південно-Африканська республіка переговори

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