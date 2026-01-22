Головна Країна Події в Україні
РФ 20 січня вперше застосувала проти України «ракету-зомбі» – Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ 20 січня вперше застосувала проти України «ракету-зомбі» – Telegraph
Фрагменти ракети РМ-48У
фото: Defense Express

Під час атаки одна з ракет РМ-48У змогла подолати українську протиповітряну оборону

У ніч на 20 січня під час обстрілу України Росія, ймовірно, вперше використала навчальні ракети РМ-48У, які спочатку призначалися як приманки під час тренувань протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Журналісти охрестили РМ-48У «ракетою-зомбі», оскільки вона є переробленою версією ракет 5В55 або 48Н6, у яких закінчився термін експлуатації та які були списані. У штатному варіанті такі ракети застосовують як навчальні цілі для систем ППО С-300 і С-400.

Ракети типу 5В55 або 48Н6 здатні нести від 133 до 180 кілограмів корисного навантаження. Водночас, оскільки їх створювали не для ураження наземних об’єктів, у модифікованому вигляді вони, ймовірно, мають низьку точність.

Попри це, їх використання дозволяє Росії збільшувати кількість ударів по українських містах і змушувати Україну витрачати дорогі засоби ППО на перехоплення. Під час атаки одна з ракет РМ-48У змогла подолати українську протиповітряну оборону, однак наразі невідомо, чи мала вона бойову частину, чи слугувала лише приманкою.

Як повідомлялося, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

війна російська ракета

