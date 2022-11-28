Американський дипломат пояснив, коли потрібно сідати за стіл переговорів з РФ

Коли найкращий час для переговорів з РФ

На думку дипломата, росіяни після своєї військової поразки прийдуть з проханням про серйозні переговори

Американський дипломат, тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020 рр.) Вільям Тейлор заявив, що Україна має сама вирішувати, коли потрібно йти на переговори з Росією. Про це він повідомляє канал Freedom.

«Я не думаю, що саме зараз час для переговорів. На мій погляд, найкращий час – коли українці самі вирішать. І я думаю, що настане час, коли українці витіснять росіян зі своєї країни. Тільки тоді, коли українські війська викинуть російські війська з країни, тоді росіяни зрозуміють, що їм не виграти цю війну», – пояснив він.

На думку дипломата, росіяни після своєї військової поразки прийдуть з проханням про серйозні переговори.

«Але зараз не час, зараз українські військові перемагають на полі бою. Навіщо говорити про припинення вогню? Щоб дозволити росіянам залишитись на місці, коли їх витісняють?», – зазначив експосол.

Він наголосив, що всі українські території, зокрема Крим і ОРДЛО, захоплені у 2014 році, мають бути звільнені від російських окупантів.

«Військова динаміка визначить, у якому порядку росіяни будуть витіснені. Але рано чи пізно всі російські окупанти покинуть територію України», – сказав Тейлор.

Водночас він зауважив, що звільнити Крим лише військовим шляхом буде важко.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що війна в Україні, як і будь-яка інша, має завершитися політичними переговорами, однак лише українці вирішуватимуть, коли вони будуть готові до таких перемовин.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України.