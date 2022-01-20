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    Арестович потрапив до бази «Миротворця»

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    17 січня Олексій Арестович заявив, що звільнився з посади радника глави Офісу президента України таз&nbsp; посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі - Арестович потрапив до бази «Миротворця»
    17 січня Олексій Арестович заявив, що звільнився з посади радника глави Офісу президента України таз  посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі
    фото: glavcom.ua

    «Миротворець» називає ексрадника Єрмака «професійним провокатором»

    Колишній радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, який 17 січня звільнився з цієї посади, потрапив у базу «Миротворця». Про це свідчать дані сайту.

    «Професійний провокатор. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління», – йдеться в описі дій Арестовича на сайті «Миротворця».

    Сайт «Миротворець» був створений в 2014 році. У списках, опублікованих на сайті, містяться тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як сепаратистів, терористів або агентів Кремля.

    17 січня стало відомо, що Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Арестовича, пішов він через «особисті причини».

    Напередодні Арестович розповів, чого не зміг пробачити Зеленському. Свою відставку з посади радника глави Офісу президента та спікера української делегації у Мінській ТКГ блогер пояснив тим, що побачив у діях влади в ситуації з прибуттям в аеропорт Жуляни Петра Порошенка «ознаки слабкості».

    Раніше Арестович несподівано звинуватив Зеленського у порушенні обіцянок

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    Теги: політика скандал Україна радник Олексій Арестович
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    Арестович потрапив до бази «Миротворця»