Арестович потрапив до бази «Миротворця»

17 січня Олексій Арестович заявив, що звільнився з посади радника глави Офісу президента України таз посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі

«Миротворець» називає ексрадника Єрмака «професійним провокатором»

Колишній радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, який 17 січня звільнився з цієї посади, потрапив у базу «Миротворця». Про це свідчать дані сайту.

«Професійний провокатор. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління», – йдеться в описі дій Арестовича на сайті «Миротворця».

Сайт «Миротворець» був створений в 2014 році. У списках, опублікованих на сайті, містяться тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як сепаратистів, терористів або агентів Кремля.

17 січня стало відомо, що Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Арестовича, пішов він через «особисті причини».

Напередодні Арестович розповів, чого не зміг пробачити Зеленському. Свою відставку з посади радника глави Офісу президента та спікера української делегації у Мінській ТКГ блогер пояснив тим, що побачив у діях влади в ситуації з прибуттям в аеропорт Жуляни Петра Порошенка «ознаки слабкості».

Раніше Арестович несподівано звинуватив Зеленського у порушенні обіцянок