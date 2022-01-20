Арестович потрапив до бази «Миротворця»
«Миротворець» називає ексрадника Єрмака «професійним провокатором»
Колишній радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, який 17 січня звільнився з цієї посади, потрапив у базу «Миротворця». Про це свідчать дані сайту.
«Професійний провокатор. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління», – йдеться в описі дій Арестовича на сайті «Миротворця».
Сайт «Миротворець» був створений в 2014 році. У списках, опублікованих на сайті, містяться тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як сепаратистів, терористів або агентів Кремля.
17 січня стало відомо, що Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Арестовича, пішов він через «особисті причини».
Напередодні Арестович розповів, чого не зміг пробачити Зеленському. Свою відставку з посади радника глави Офісу президента та спікера української делегації у Мінській ТКГ блогер пояснив тим, що побачив у діях влади в ситуації з прибуттям в аеропорт Жуляни Петра Порошенка «ознаки слабкості».
Раніше Арестович несподівано звинуватив Зеленського у порушенні обіцянок